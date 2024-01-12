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أ ف ب: الرئيس الأوكراني يشيد بإبرام اتفاق أمني "غير مسبوق" مع بريطانيا (الشرق)

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:54
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