Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يعمل على خطة لإعادة سكان المستوطنات الواقعة على مسافة 3.5 كيلومتر من حدود غزة إلى منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان البلدات الواقعة على بعد 4 كلم من الحدود مع قطاع غزة العودة إلى منازلهم (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة مجددا من التوجه شمالا أو الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد من الحدود مع إسرائيل
lebanon 24
12/01/2024 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المقترح القطري الجديد يتضمن خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
12/01/2024 20:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:33 | 2024-01-12
13:26 | 2024-01-12
13:24 | 2024-01-12
13:12 | 2024-01-12
13:11 | 2024-01-12
13:06 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24