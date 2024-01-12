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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: ندعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة لأسباب إنسانية ويجب السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان (الجزيرة)
Lebanon 24
12-01-2024
|
11:30
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