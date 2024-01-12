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محكمة العدل الدولية: انتهاء جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتبدأ المحكمة في مداولاتها (الجزيرة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 12:52
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