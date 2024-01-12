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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: اتفق مع قطر على إدخال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة

Lebanon 24
12-01-2024 | 12:53
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