Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث باسم الخارجية الاميركية لـ"msnbc": أرسلنا رسالة لإيران خلال رحلة بلينكن مفادها أننا لا نريد تصعيد الصراع

Lebanon 24
12-01-2024 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدثة باسم الخارجية الأميركية ل"الحرة": أوضحنا أننا لا نريد أن نرى الصراع يتّسع أكثر على الخط الأزرق
lebanon 24
13/01/2024 00:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم الخارجية الأميركية ل"الحرة": نواصل استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية مع شركائنا الإسرائيليين واللبنانيين لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد
lebanon 24
13/01/2024 00:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ان بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/01/2024 00:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية لشبكة "سي إن إن": سيتم الإعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس خلال الساعات المقبلة (الميادين)
lebanon 24
13/01/2024 00:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:40 | 2024-01-12
17:39 | 2024-01-12
17:34 | 2024-01-12
17:31 | 2024-01-12
17:30 | 2024-01-12
17:20 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24