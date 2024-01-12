رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ينفي المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (سكاي نيوز)

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