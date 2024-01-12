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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ينفي المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-01-2024 | 13:46
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