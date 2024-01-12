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"رويترز" عن مسؤول أميركي: الحوثيون أطلقوا اليوم صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن لكن لم تتم إصابة أية سفينة

Lebanon 24
12-01-2024 | 14:47
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