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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: هجوم إسرائيل على غزة حرب تم شنها من دون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:16
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