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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: 148 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية قتلوا في قطاع غزة

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:22
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