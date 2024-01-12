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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: هجمات 7 تشرين الاول لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:56
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