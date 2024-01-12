"الجزيرة" عن "والا" الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اعترف بوجود 4 آلاف جندي معاق والتقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعاقين يصل إلى 30 ألفاً

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