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"الجزيرة" عن "والا" الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اعترف بوجود 4 آلاف جندي معاق والتقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعاقين يصل إلى 30 ألفاً

Lebanon 24
12-01-2024 | 16:15
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