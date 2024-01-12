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"أكسيوس" عن مسؤولين: تصريحات الوزراء اليمينيين المتطرفين بشأن غزة زادت التوتر بين إسرائيل وحلفائها وخصوصاً واشنطن

Lebanon 24
12-01-2024 | 17:40
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