Advertisement

أخبار عاجلة

عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي لأكسيوس: نتنياهو يلزم الصمت معظم الوقت لأسباب سياسية داخلية

Lebanon 24
12-01-2024 | 18:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن رسالة وجهها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لنتنياهو: لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
13/01/2024 06:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: استطلاع رأي يظهر أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو في الحرب ويؤيدون إجراء تحقيق من قبل الجيش
lebanon 24
13/01/2024 06:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس: الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية وعلى نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة
lebanon 24
13/01/2024 06:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو رفض 3 مرات طلبا من رؤساء المنظومة الأمنية لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/01/2024 06:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:34 | 2024-01-12
20:15 | 2024-01-12
20:06 | 2024-01-12
19:49 | 2024-01-12
19:49 | 2024-01-12
19:48 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24