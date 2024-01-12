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الدفاع التركية تعلن تدمير 29 هدفاً شمالي العراق وسوريا في عملية جوية وتحييد عدد كبير من الإرهابيين

Lebanon 24
12-01-2024 | 19:43
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