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الدفاع التركية تعلن تدمير 29 هدفاً شمالي العراق وسوريا في عملية جوية وتحييد عدد كبير من الإرهابيين
Lebanon 24
12-01-2024
|
19:43
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