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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في بلدة نتيف هاسارا القريبة من قطاع غزة
Lebanon 24
12-01-2024
|
19:48
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