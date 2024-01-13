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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي من قوات الاحتياط في عملية تسلل 3 شبان فلسطينيين إلى مستوطنة أدورا بالخليل في الضفة الغربية أمس

Lebanon 24
13-01-2024 | 02:22
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