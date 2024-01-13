Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قصفنا بقذائف المدفعية خلية تطلق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة يارون جنوبي لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-01-2024 | 03:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتولا (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/01/2024 11:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تبدأ عملية عسكرية في منطقة "خربة خزاعة" جنوبي قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/01/2024 11:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من جرّاء إطلاق نار من جنوبي لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/01/2024 11:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه رد بقصف مواقع جنوبي لبنان بعد رصد إطلاق قذائف منها نحو شمالي فلسطين المحتلة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/01/2024 11:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:22 | 2024-01-13
04:22 | 2024-01-13
03:17 | 2024-01-13
02:50 | 2024-01-13
02:37 | 2024-01-13
02:22 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24