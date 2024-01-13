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وزارة الصحة بغزة: نحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان وخاصة الأطفال وكبار السن
Lebanon 24
13-01-2024
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05:40
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