Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية السودان: بحثت مع المبعوث الأممي الوضع الإنساني الحرج الذي يسود أغلب مناطق البلاد (الشرق)

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: بوتين يلعب على فرقتنا بشأن الوضع في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
13/01/2024 16:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: الوضع الإنساني في غزة مأساوي وبلجيكا تحشد جهودها لتقديم المساعدات (الجزيرة)
lebanon 24
13/01/2024 16:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية تؤكد التزامها بالتعاون مع المبعوث الأممي الجديد رمطان لعمامرة في آداء مهمته
lebanon 24
13/01/2024 16:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسّق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً
lebanon 24
13/01/2024 16:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2024-01-13
08:46 | 2024-01-13
08:45 | 2024-01-13
08:31 | 2024-01-13
08:18 | 2024-01-13
07:57 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24