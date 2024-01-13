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وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين بإعاقات بسبب حرب غزة إلى 30 ألفًا

Lebanon 24
13-01-2024 | 07:10
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