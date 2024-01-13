Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا إستباقيًا على جنوب لبنان والمقاتلات تهاجم أهدافًا لحزب الله

Lebanon 24
13-01-2024 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن يديعوت أحرونوت: الطائرات الإسرائيلية تهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
13/01/2024 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا عسكريا لحزب الله في مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في عيتا الشعب جنوبي لبنان
lebanon 24
13/01/2024 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوبي لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
13/01/2024 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله جنوبي لبنان
lebanon 24
13/01/2024 18:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:09 | 2024-01-13
11:08 | 2024-01-13
10:55 | 2024-01-13
10:54 | 2024-01-13
10:50 | 2024-01-13
10:25 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24