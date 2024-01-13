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3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 10:54
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