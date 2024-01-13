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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: ملتزمون بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبالحل السلمي للخلافات (الحرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 10:55
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