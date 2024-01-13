16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
منظمة التعاون الإسلامي: يجب العمل على خفض حدة التوتر وتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع (الجزيرة)
Lebanon 24
13-01-2024
|
11:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الكويتية: نؤكد أهمية خفض التصعيد درءا لأي أخطار تهدد الملاحة بمنطقة البحر الأحمر (العربية)
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: نؤكد أهمية خفض التصعيد درءا لأي أخطار تهدد الملاحة بمنطقة البحر الأحمر (العربية)
13/01/2024 20:28:34
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ندعو السفن المارة في منطقة البحر الأحمر لتوخي الحذر بعد الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ندعو السفن المارة في منطقة البحر الأحمر لتوخي الحذر بعد الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن (الجزيرة)
13/01/2024 20:28:34
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: المغامرة التي ينفذها التحالف غير النظامي في البحر ىالأحمر يهدد بتصعيد التوتر في المنطقة
Lebanon 24
الخارجية الروسية: المغامرة التي ينفذها التحالف غير النظامي في البحر ىالأحمر يهدد بتصعيد التوتر في المنطقة
13/01/2024 20:28:34
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: تلقينا هجمة كبرى يوم أمس في منطقة البحر الأحمر بالمسيرات التي تستخدم تكنولوجيا عالية (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: تلقينا هجمة كبرى يوم أمس في منطقة البحر الأحمر بالمسيرات التي تستخدم تكنولوجيا عالية (الجزيرة)
13/01/2024 20:28:34
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليش عامل بحالك هيك".. بطل مسلسل "كريستال" محمود نصر يُفاجئ الجميع بشكله الجديد (صور)
Lebanon 24
"ليش عامل بحالك هيك".. بطل مسلسل "كريستال" محمود نصر يُفاجئ الجميع بشكله الجديد (صور)
02:12 | 2024-01-13
13/01/2024 02:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
14:43 | 2024-01-12
12/01/2024 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن الدولار.. إكتشفوا ماذا فعلَ مصرف لبنان!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن الدولار.. إكتشفوا ماذا فعلَ مصرف لبنان!
14:14 | 2024-01-12
12/01/2024 02:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
Lebanon 24
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
06:46 | 2024-01-13
13/01/2024 06:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:24 | 2024-01-13
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: سيأتي يوم تتحمل فيه أمريكا تداعيات جرائمها ودعمها الكيان الصهيوني (الجزيرة)
13:18 | 2024-01-13
نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن السيطرة على المنطقة الحدودية في غزة مع مصر (سكاي نيوز)
12:56 | 2024-01-13
نتنياهو: الهجوم على دولة اليهود هو نفاق وانحطاط في التاريخ الإنساني ضد شعب قام من رماد المحرقة (الجزيرة)
12:55 | 2024-01-13
رئيس الأركان الإسرائيلي: منطقة جنوب لبنان أصبحت منطقة قتال وستظل هكذا ما دام حزب الله يعمل انطلاقا منها (العربية)
12:55 | 2024-01-13
أسامة حمدان القيادي في حماس: نقدر عاليا ما قامت به جنوب إفريقيا برفع قضية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية (الجزيرة)
12:32 | 2024-01-13
رئيس الأركان الإسرائيلي: من يربط وقف التصعيد شمالا بوقف القتال في غزة سيدفع أثمانا متزايدة (العربية)
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 20:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24