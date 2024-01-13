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وزيرة التنمية الدولية النرويجية للجزيرة: لدينا تقرير أممي حول إجراءات إسرائيل التعسفية بعرقلة المساعدات لغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:06
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