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رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أن "الضغط العسكري" على حركة حماس في غزة سيتواصل (الجزيرة)
Lebanon 24
13-01-2024
|
11:27
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