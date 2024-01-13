Advertisement

أخبار عاجلة

أسامة حمدان القيادي في حماس: نقدر عاليا ما قامت به جنوب إفريقيا برفع قضية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محكمة العدل الدولية: انتهاء جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتبدأ المحكمة في مداولاتها (الجزيرة)
lebanon 24
14/01/2024 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمات مجتمع مدني في ليبيا: ندعو إلى الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا لملاحقة الاحتلال في محكمة العدل الدولية (الجزيرة)
lebanon 24
14/01/2024 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تطلب من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا (الشرق)
lebanon 24
14/01/2024 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإندونيسية: ندعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل ضد إسرائيل بتهمة الإبادة وطلبها الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
14/01/2024 11:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:10 | 2024-01-14
04:09 | 2024-01-14
03:31 | 2024-01-14
03:28 | 2024-01-14
03:20 | 2024-01-14
03:19 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24