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نتنياهو: إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن السيطرة على المنطقة الحدودية في غزة مع مصر (سكاي نيوز)

Lebanon 24
13-01-2024 | 13:18
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