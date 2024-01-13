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"لبنان24": صواريخ من لبنان تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا

Lebanon 24
13-01-2024 | 13:47
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