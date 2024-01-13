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وسائل إعلام إسرائيلية: شمال قطاع غزة عاد إلى السيطرة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي (الميادين)
Lebanon 24
13-01-2024
|
13:49
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