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الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة تابعة لنا أمس إثر عطل فني أثناء قيامها بنشاط في مجالنا البحري (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 14:18
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