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قوات إسرائيلية تبدأ عملية اقتحام لمدينة جنين في الضفة الغربية من أكثر من محور (الحرة)

Lebanon 24
13-01-2024 | 15:05
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