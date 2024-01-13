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تلفزيون فلسطين: استشهاد 6 أشخاص وفقدان نحو 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة غزة

Lebanon 24
13-01-2024 | 16:43
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