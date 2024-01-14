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تايمز أوف إسرائيل: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ 7 تشرين الأول إلى 522 (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:06
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