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الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نرتقي فوق الحملات الانتخابية والسياسات ضيقة الأفق والخطاب السام الذي يثير الانقسام (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 01:37
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