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حماس: جريمة قطع الاتصالات عن كامل غزة تضاف إلى جرائم الاحتلال في منع الماء والغذاء والدواء (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 01:38
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