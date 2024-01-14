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الرئيس الإيراني: سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود

Lebanon 24
14-01-2024 | 02:17
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