Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب إيران في الأمم المتحدة: إسرائيل نجحت في جر الولايات المتحدة للحرب وهذا ينذر بتوسع الصراع في المنطقة

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: نرفض تماماً تصريحات بعض الوزراء والنواب الإسرائيليين التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة
lebanon 24
14/01/2024 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران في الأمم المتحدة لـ"نيوزويك": أي دولة تشارك بالعدوان العسكري في اليمن تعرض نفسها للخطر
lebanon 24
14/01/2024 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: ليست لدى إسرائيل أية نية لتهجير سكان غزة
lebanon 24
14/01/2024 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: نشكر جنوب إفريقيا على قيادتها الأخلاقية في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة
lebanon 24
14/01/2024 16:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:42 | 2024-01-14
09:10 | 2024-01-14
09:09 | 2024-01-14
09:08 | 2024-01-14
09:07 | 2024-01-14
09:05 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24