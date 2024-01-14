Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب إيران في الأمم المتحدة لـ"نيوزويك": أي دولة تشارك بالعدوان العسكري في اليمن تعرض نفسها للخطر

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير إيران في الأمم المتحدة: أي دولة تشارك في الهجوم على الحوثيين تعتبر هدفا مشروعا لهم (العربية)
lebanon 24
14/01/2024 16:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة مالطا في الأمم المتحدة ل"الجزيرة": يجب وقف إطلاق النار في غزة والوضع المأساوي هناك يجب أن ينتهي الآن
lebanon 24
14/01/2024 16:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: على "حماس" أن توافق على هدن إضافية في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2024 16:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: تسليم "حماس" لأسلحتها وإعادة رهائننا سيؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار
lebanon 24
14/01/2024 16:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:42 | 2024-01-14
09:10 | 2024-01-14
09:09 | 2024-01-14
09:08 | 2024-01-14
09:07 | 2024-01-14
09:05 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24