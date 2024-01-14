Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 7 من المسلحين الأكراد في عملياتها شمالي سوريا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-01-2024 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: غارات جوية تركية على 25 هدفًا لمسلحين أكراد شمالي سوريا والعراق (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/01/2024 16:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تحييد 26 مسلحا كرديا في ضربات على سوريا والعراق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2024 16:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشييتد برس: أنقرة تعلن عن قصف 70 موقعا لجماعات كردية في سوريا والعراق ردا على مقتل 12 من جنودها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2024 16:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية تعلن تدمير 29 هدفاً شمالي العراق وسوريا في عملية جوية وتحييد عدد كبير من الإرهابيين
lebanon 24
14/01/2024 16:52:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:42 | 2024-01-14
09:10 | 2024-01-14
09:09 | 2024-01-14
09:08 | 2024-01-14
09:07 | 2024-01-14
09:05 | 2024-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24