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رويترز عن مسودة حكومية إسرائيلية: الأثر المالي للحرب يقدر بنحو 40.25 مليار دولار في الفترة 2023-2024 (الشرق)

Lebanon 24
14-01-2024 | 05:30
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