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صحة غزة: إسرائيل أجبرت مليوني غزي على النزوح وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة (الشرق)

Lebanon 24
14-01-2024 | 06:16
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