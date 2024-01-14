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وزير خارجية الصين يقول إن التوتر في البحر الأحمر تجسيد لتداعيات الصراع في غزة (العربية)
Lebanon 24
14-01-2024
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06:52
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