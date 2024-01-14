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هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 07:24
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