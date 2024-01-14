نصرالله خلال الاحتفال التكريمي بذكرى استشهاد وسام طويل: بلدة خربة سلم كان منها القادة والكوادر والجرحى والأسرى وقضى منهم شهداء من الشهيد حسن شري إلى الشهيد الشيخ علي كريّم

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