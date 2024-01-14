نصرالله: العائلات التي تركت بيوتها أيضاً قدمت وتضحي ولا بد أن نذكر التكافل وهناك بعض الاشخاص قدموا المنازل ويجب أن نتعاون جميعاً وأن نُوفّر كافة عوامل الصمود في هذه المعركة التي لا نعرف بعد مداها الزمني

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