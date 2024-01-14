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نصرالله: 100 يوم وغزة تصمد في حالة صمود أسطوري يمكن أن يقال لا مثيل له في التاريخ

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:23
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نصرالله: العائلات التي تركت بيوتها أيضاً قدمت وتضحي ولا بد أن نذكر التكافل وهناك بعض الاشخاص قدموا المنازل ويجب أن نتعاون جميعاً وأن نُوفّر كافة عوامل الصمود في هذه المعركة التي لا نعرف بعد مداها الزمني
lebanon 24
14/01/2024 16:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لنصرالله في هذا التاريخ
lebanon 24
14/01/2024 16:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بعض السياسيين في لبنان إما جهلة أو يتجاهلون أو لم يقرأوا التاريخ منذ عام 1948
lebanon 24
14/01/2024 16:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إذا فقدت إسرائيل الأمن عندها لا يمكنها البقاء
lebanon 24
14/01/2024 16:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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