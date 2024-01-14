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مسؤول أميركي لأكسيوس: بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ أكثر من 20 يوما (العربية)

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:35
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