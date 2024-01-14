15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نصرالله: نصف شعب إسرائيل مصاب بصدمة نفسية ومحتاج لمعالجة نفسية والاقتصاد معطّل إضافة إلى الزراعة والسياحة وما يجري في البحر الأحمر شكل ضربة لاقتصاد العدوّ
Lebanon 24
14-01-2024
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكثر من 1000 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية.. حرب غزة دمرتهم
Lebanon 24
أكثر من 1000 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية.. حرب غزة دمرتهم
14/01/2024 16:58:41
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نصر الله: ما فعله الاميركي في البحر الأحمر سيضر حركة الملاحة كلّها وكل هذا فعلوه من أجل حماية إسرائيل
Lebanon 24
نصر الله: ما فعله الاميركي في البحر الأحمر سيضر حركة الملاحة كلّها وكل هذا فعلوه من أجل حماية إسرائيل
14/01/2024 16:58:41
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة "تعكير" مياه البحر الأحمر بما يجري على شواطئ البحر الأبيض؟
Lebanon 24
ما علاقة "تعكير" مياه البحر الأحمر بما يجري على شواطئ البحر الأبيض؟
14/01/2024 16:58:41
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث الحوثيين: الاستهدافات في البحر الأحمر كانت وستبقى ضد السفن الإسرائيلية (العربية)
Lebanon 24
متحدث الحوثيين: الاستهدافات في البحر الأحمر كانت وستبقى ضد السفن الإسرائيلية (العربية)
14/01/2024 16:58:41
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
Lebanon 24
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
16:51 | 2024-01-13
13/01/2024 04:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
13:35 | 2024-01-13
13/01/2024 01:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
14:45 | 2024-01-13
13/01/2024 02:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
12:00 | 2024-01-13
13/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
13:58 | 2024-01-13
13/01/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:56 | 2024-01-14
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الجنوبية (الجزيرة)
09:42 | 2024-01-14
كتائب القسام: استهدفنا تجما لآليات وجنود العدو في خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون (الجزيرة)
09:10 | 2024-01-14
نصر الله: موقفنا أن جبهة لبنان كانت من أجل دعم ومساندة غزة وهدفها وقف العدوان على غزة فليقف العدوان على غزة وبعدها في ما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث
09:09 | 2024-01-14
نصر الله: منذ 99 يومًا ونحن جاهزون للحرب ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود
09:08 | 2024-01-14
نصر الله: الذي يجب أن يخشى من الحرب ويخاف من الحرب هي إسرائيل وحكومة العدو ومستوطني العدو
09:07 | 2024-01-14
نصر الله: يهددونا بالألوية "التعبانة" والمرعوبة والمهزومة في شمال غزة فـ"يا أهلًا ومرحبًا"
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
14/01/2024 16:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24