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نصرالله: نصف شعب إسرائيل مصاب بصدمة نفسية ومحتاج لمعالجة نفسية والاقتصاد معطّل إضافة إلى الزراعة والسياحة وما يجري في البحر الأحمر شكل ضربة لاقتصاد العدوّ

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:39
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